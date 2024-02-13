Antalya\'da Şiddetli Yağış Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

ANTALYA'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi.
Dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.
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Antalya'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak da şiddetli yağış nedeniyle planlanan Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
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