Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Antalya\'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'da devam eden şiddetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Bu nedenle, 14 Şubat Çarşamba günü Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kreş ve gündüz bakımevleri de tatil edilmiş, bazı kamu personelleri ise idari izinli sayılmıştır. Yağışın yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

13.02.2024 18:37  Güncelleme: 18:37
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Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat Çarşamba günü 5 merkez ilçemiz Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir."

Kreş ve gündüz bakımevlerinin de 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilen açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Yine kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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