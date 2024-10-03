Antalya'da Silahlı Gerginlik - Son Dakika
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Antalya'da Silahlı Gerginlik

Antalya\'da Silahlı Gerginlik

Antalya'da bir parkta tartışma sonrası havaya ateş açan kişi motosikletle kaçtı.

03.10.2024 11:37
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ANTALYA'da bir parkta kalabalık grup arasında yaşanan gerginlikte, bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açıp kaçtı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi Işık Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Parka gelen kalabalık grup arasında sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Gruptaki kimliği belirsiz bir kişi, pompalı tüfekle havaya doğru ateş açtı ve motosikletine binip, parktan uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi, parkta bulunan boş saçmaları inceledi. Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan motosikletli şüphelinin peşine düştü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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