Antalya'da Silajlık Mısır Tohumu Desteği ile Hasat Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Antalya'da Silajlık Mısır Tohumu Desteği ile Hasat Başarıyla Gerçekleşti

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Kışla Mahallesi'nde 60 dönümlük arazide dağıttığı silajlık mısır tohumları ile başarılı bir hasat gerçekleştirdi. Üreticiler, hibe edilen tohumların yüksek veriminden memnun.

14.10.2024 15:27  Güncelleme: 15:44
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Elmalı'nın Kışla Mahallesi'ndeki üreticilere dağıttığı silajlık mısır tohumu, istenilen olgunluğa ve verime ulaşmasıyla hasat edildi. Destekle Karagöl mevkisinde 60 dönümlük arazide ortak ekilen yaklaşık 400 ton silajlık mısırın hasadı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin kışlık kaba yem ihtiyaçlarının üretimine katkı sağlıyor. Kışla Mahallesi'nde 60 dönümlük alanda ekilen silajlık mısırlar hasat edildi. Büyükşehir Belediyesi Elmalı Hizmet Birimi Şube Müdürü Bilal Kasap, silajlık mısır desteğiyle çiftçilerin üretimine büyük katkı sağlandığını belirterek, "Elmalı'da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ve yem tüketiminin fazla olduğu bölgelerdeki üreticilere yem ihtiyaçlarını karşılamak üzere silajlık mısır tohumu desteği yapmıştık. Çiftçilerimiz hibe ettiğimiz tohumların veriminden oldukça memnunlar" dedi.

Elmalı Kışla Mahalle Muhtarı Rasim Lök, ekilen tohumların Tarım Kredi Kooperatiflerinden tescilli, verimi son derece yüksek, kuraklığa dayanıklı silajlık bir çeşit olduğunu belirtti.

Lök,  "Dekarda ortalama sekiz-dokuz ton arasında verimliliği olan, hastalıklara dayanıklı mısır tohumlarını Kışla Mahallesi Karagöl mevkisinde  toprakla buluşturduk. Hibe edilen tohumlar oldukça kaliteli, verimi yüksek ve zararlılara karşı dayanıklı. Arazilerimizin tekrar yeşermesi için tohum ihtiyacımız Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılandı. Hayvanlarımızın yem ihtiyacını üreterek sağlamaya çalışıyoruz. Üreticilerimizin devamlılığını sürdürebilmesi için bu tür destekler çok önemli. Verilen destekle tohum maliyetinden kurtulmuş olduk. Üreticilerin her zaman yanında olan Muhittin Böcek Başkanımıza bölge üreticileri adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Silajlık Mısır Tohumu Desteği ile Hasat Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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