Antalya'da Sosyal Medya Fenomenleri Kaza Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Sosyal Medya Fenomenleri Kaza Kıl Payı Kurtuldu

Antalya\'da Sosyal Medya Fenomenleri Kaza Kıl Payı Kurtuldu

Antalya'da video çekmek isteyen sosyal medya fenomenleri, kayarak üzerine gelen bir araçtan kıl payı kurtuldu. Özlem Erdoğan, eşinin müdahalesiyle arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ve videoları sosyal medyada büyük yankı buldu.

27.01.2025 10:29  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ANTALYA'da video çekmek için kaldırımda duran sosyal medya fenomenleri Özlem Erdoğan (23), Mert Can Erdoğan (24) ve arkadaşları Koray Uygun, kazadan kıl payı kurtuldu. Kayarak kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan eşi Mert Can Erdoğan'ın son anda müdahalesi ile kurtulan Özlem Erdoğan, büyük korku yaşadı.

Sosyal medyada fenomeni Özlem Erdoğan ve eşi Mert Can Erdoğan, 21 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında video çekmek için arkadaşları Koray Uygun ile Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde buluştu. Aralarında videoya ilişkin konuştukları sırada Mert Can Erdoğan bir otomobilin kayarak, hızla üzerlerine geldiğini gördü. Erdoğan, aracın çarptığı kaldırımın ucunda bulunan eşi ile arkadaşını hızla kendisinin bulunduğu yere doğru çekti. Önce kaldırıma çarpan otomobil, yere düşen Özlem Erdoğan'ın bulunduğu noktaya çıkarak durdu. Kazanın ardından lastiği patlayan otomobilin sürücüsü kaçarken, Erdoğan çifti ile arkadaşları Uygun büyük panik yaşadı. Aracın kendisine çarpmasından kıl payı kurtulan Özlem Erdoğan, korkudan bir süre kendine gelemedi. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile 3'lünün çektiği video kaydına yansıdı.

'SON VİDEOMUZ OLABİLİRDİ'

Mert Can Erdoğan, "Orada video çekiyor, gülüp eğleniyorduk. Tam arkadaşıma döndüğüm sırada bir arabanın kayarak bize doğru geldiğini gördüm. O sırada eşimi ve arkadaşımı bulundukları yerden çektim. Onları, o an oradan çekmeseydim; büyük bir felaketle karşılaşacaktık. Video uğruna ölümden döndük. Eğer onları çekmeseydim son videomuz olabilirdi. Sonrasında araç kaldırıma çarpıp, arkasına bile bakmadan kaçtı" dedi.

'DÖNDÜĞÜMDE ARABAYLA BAKIŞIYORDUK ADETA'

Özlem Erdoğan ise "Videoda ne konuşsam diye düşünürken arabanın ne fren sesini ne kayma sesini hiçbir şey duymadım. Eşim bir anda çekince 'Niye çekiyorsun' dedim ve anlık döndüğümde arabayla bakışıyorduk adeta. Şoka girdim, bir anda korkudan titremeye başladım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Kaldırım kenarında yürürken bile korkuyorum. Ne yapacağımı bilemedim hatta korkudan bir süre kekelemeye başladım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Özlem Erdoğan, Sosyal Medya, Olaylar, Antalya, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sosyal Medya Fenomenleri Kaza Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:30:58. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Sosyal Medya Fenomenleri Kaza Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.