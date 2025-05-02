Antalya'da Şüpheli Çanta Patlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da Şüpheli Çanta Patlatıldı

Kaldırımda bulunan çanta fünye ile patlatıldı, içinde dizüstü bilgisayar klavyesi bulundu.

02.05.2025 16:14
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ANTALYA'da kaldırıma bırakılan bond çanta, fünye ile patlatıldı. Çantada, dizüstü bilgisayar klavyesi olduğu görüldü.

Olay saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1260 Sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırım üzerine bırakılan bold çantayı görenler, polise şüpheli paket ihbarında bulundu. İhbarla adrese bomba imha uzmanı polisler sevk edildi. Bomba imha uzmanı polis çalışmasına başlamadan önce ekipler yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Çantayı inceleyen bomba imha uzmanı, ardından fünye ile patlattı. Çantada, dizüstü bilgisayar klavyesi olduğu görüldü. Normale dönen polis, çantanın sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Adem AKALAN-Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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