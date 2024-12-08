Antalya\'da Suriyelilerden Kutlama

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ANTALYA'da yaşayan Suriyeliler, Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesi sonrası bir araya gelip, kutlama yaptı.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Türkiye'de Suriyelilerin yoğun olduğu kentlerde kutlamalar yapıldı. Antalya'da da Suriyeliler, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bulunan Kapalı Cumartesi Pazarı'nda toplandı. Burada kalabalık halay çekti, slogan attı ve baklava ikram etti. Kutlamalar boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, polis ekiplerinin anonsu üzerine kalabalık kutlamayı sonlandırdı.