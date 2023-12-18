Antalya\'da Taksiciler Korsan Taşımacılığı Protesto Etti

ANTALYA'da 2 bin taksici, korsan taksicileri protesto için konvoy düzenledi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde bir araya gelen 2 bin taksi esnafı, 'korsan taksilere hayır' sloganı attı. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, ABB Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Nurettin Şengün, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de esnafa destek verdi.

ALKAN: KORSANIN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

Bugün burada korsan taşımacılığa 'dur' demek adına toplandıklarını kaydeden Mehmet Ali Alkan, "Korsan demek, yağmacılık demektir. Korsan demek, denizde gemilere saldıran haydutlar, karada esnafın ekmeğine göz dikmiş kişilerdir. Dünya kenti Antalya'mızda böylesine korsan taşımacılık oluşturmak, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizin can ve mal güvenliğini bu emek hırsızlarına teslim etmek demektir. Geçmişten bugüne korsan taşımacılıkla mücadele ediyoruz ama bazı firmalar uygulamalar üzerinden yasaları arkadan dolaşarak, korsan taşımacılık yapmaktadır. Bizler korsanın her türlüsüne karşıyız. Korsan, büyüyen ve kentimizde herkesi tehdit eden bir sorun haline gelmiştir. Artık bu soruna hep beraber 'dur' dememiz lazım. İlimizde korsan taşımacılık, inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bu durum, taşımacı esnafımızın işini ciddi anlamda etkilemektedir" diye konuştu.

ŞENGÜN: KESİNTİSİZ DENETİMLER YAPILACAK

Korsan taksiler ve taşımacılıkla ilgili kesintisiz denetimler yapacaklarını belirten ABB Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Nurettin Şengün ise "Birçok korsan aracın varlığını daha önce emniyette çalıştığımızda yine görüyorduk. 25 yıl bunların denetiminde bulunduğumuz için artık bundan sonra denetim gördüğünüz şekliyle olmayacak. Bundan sonra korsanla mücadele bugüne kadar olduğu gibi yürütülmeyecek. Var olan tüm kolluk kuvvetlerimizin noktalarında denetimler yapılacak. Kesintisiz denetimler yapılacak. Bunun için son derece olumlu bir iş birliği var. Bu konuyla ilgili birçok ilimizde esnafımız, odalarımız mahkemelere gidiyor. Sadece mahkemelerde hak aranmayacak. Bu konuda kanunun yetki verdiği Büyükşehir Belediyemiz ve UKOME, yetkilerini son noktasına kadar kullanacak. Esnafımızı hiç kimseye ezdirmeyeceğiz" dedi.

DERE: TEPKİMİZİ EN SERT ŞEKİLDE KOYARIZ

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de "Korsana karşı konvoyumuza ve toplantımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz şehrimizde T plakalı 3 binin üzerinde taksimiz var. Hepsi bu şehre hizmet etmek için çalışıyor. Bu şehre hizmet ederken de ekmeğimizi elimizden alan, ekmeğimizi çalan, aşımızı hukuksuz yollardan, bizi şu anda burada toplanmamıza sebep olan bir korsan taşımacılık var. Ekmeğimiz için buradayız. Bizim ekmeğimize karşı gelenler, ekmeğimizi elimizden almaya gelenlere de tepkimizi en sert şekilde koyarız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından taksilerine binen esnaf, oda önünden başlayarak Antalya Adliyesi'ne, oradan tekrar oda önüne kadar konvoy düzenledi. Konvoy sırasında kornalarına basan taksiciler, 'Korsana hayır' sloganı attı.