Antalya'da tarihi düğmeli evin bahçesinde yangın çıktı

Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesindeki tarihi düğmeli evin bahçesinde çıkan yangında içerisinde meyve ağaçlarının bulunduğu otluk alan zarar gördü.

Belenalan Mahallesi'nde koruma altında bulunan tarihi düğmeli evin bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, içerisinde meyve ağaçlarının bulunduğu otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Akseki birim amirliği, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekipleri, tarihi düğmeli evlere sıçramadan alevleri kontrol altına aldı.

Yangında bazı meyve ağaçları ile bir dekar otluk alan zarar gördü.

Öte yandan, yangının evinin bahçesindeki taş ocakta yemek pişiren 75 yaşındaki K.Ö'nün, söndü sanarak külü otların üzerine dökmesi ve içindeki küçük kömür parçalarından otların tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi.