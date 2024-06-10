Antalya'da tartışma sonucu bıçakla öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da tartışma sonucu bıçakla öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı

Antalya\'da tartışma sonucu bıçakla öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi tartıştığı Fırat Yıldız'ı bıçakla öldürdü. Zanlı tutuklandı.

10.06.2024 17:48
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Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Erenköy Mahallesi 4867 Sokak'ta A.Ç, ablasını rahatsız ettiğini öne sürdüğü Fırat Yıldız (42) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, A.Ç, Yıldız'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldız, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, A.Ç. ve ablası A.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı, ablası A.Ç. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Fırat Yıldız, Antalya, Kepez, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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