Antalya'nın Serik ilçesine seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
A.T. idaresindeki 07 DZ 361 plakalı hafif ticari araç, Antalya- Alanya kara yolu Cumalı mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, aracını yolu sağına çekerek dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere ilk müdahaleyi sürücüsü yangın söndürme tüpüyle yaptı.
Gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Bir kuruyemiş firmasına ait araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Ticari Araç Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?