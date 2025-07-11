Antalya'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Ceza Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Ceza Kesildi

Antalya\'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Ceza Kesildi
11.07.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da son bir haftada yapılan denetimlerde 71 bin 720 araçtan 18 bin 789'una ceza kesildi.

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen 71 bin 720 araç ve sürücünün 18 bin 789'una idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalarda, yük ve yolcu taşımacılığı, hız ihlali, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri ve kask denetimlerine ağırlık verildi.

Helikopter ve dron destekli denetimlerde, yük taşıyan araçlara yönelik 7 bin 895, yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik 4 bin 142, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımına ilişkin 9 bin 898, emniyet kemeri kullanımına yönelik 17 bin 379 ve motosiklet ile motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik 14 bin 907 denetim yapıldı.

Bu kapsamda yasak yerlere park eden 3 bin 833, engellilere ayrılmış yerlere park eden 305, hız sınırını aşan 2 bin 569, alkollü araç kullanan 337, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 16, abartı egzoz kullanan 122, kırmızı ışık ihlali yapan 1305, emniyet kemeri takmayan 1631, kask takmayan 3 bin 528, ehliyetsiz ya da belgesi geri alınmış şekilde araç kullanan 372 sürücüye işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Ceza Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürüye kurt daldı, 25 koyun telef oldu Sürüye kurt daldı, 25 koyun telef oldu
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden tuhaf mezar: Nereye baksam Zeus’u görüyorum Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden tuhaf mezar: Nereye baksam Zeus'u görüyorum
Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim
Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar böyle serinledi Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar böyle serinledi
İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi
IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı
2025 NBA Kupası’nda gruplar belli oldu 2025 NBA Kupası'nda gruplar belli oldu
Damla Dakım’ı 47 bıçak darbesiyle öldüren şahsa ’ceza’ indirimi 24 yıla düşürüldü Damla Dakım'ı 47 bıçak darbesiyle öldüren şahsa 'ceza' indirimi! 24 yıla düşürüldü
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı

13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
12:41
İlk görüntüler geldi İşte PKK’nın silahları yaktığı anlar
İlk görüntüler geldi! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
19:08
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler
Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
18:38
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
18:23
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını
Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
18:06
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
17:59
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
17:52
Beşiktaş’tan ayrılan Ciro Immobile İtalya’ya geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Ciro Immobile İtalya'ya geri döndü
17:43
Yeni Alex diye transfer edilmişti Fenerbahçe’den flaş karar
Yeni Alex diye transfer edilmişti! Fenerbahçe'den flaş karar
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya mesajı: Ebediyen özgür kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ebediyen özgür kalacak
17:14
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit’e cinsel saldırı suçundan hapis cezası
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit'e cinsel saldırı suçundan hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 13:49:29. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Ceza Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.