Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya\'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Serik'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

18.12.2024 11:18
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin motosiklete çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzzet B. idaresindeki 07 BOT 974 plakalı otomobil, Tekke Mahallesi Zeybekler mevkisinde yol kenarında duran Ali Özdemir'in (52) kullandığı 07 YEA 52 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde yaralanan Fatma Nur B. hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücü İzzet B. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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