ANTALYA'da cadde kesişiminde çarpışan 2 otomobilden birinin refüje çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa M.'nin kullandığı 07 SJ 028 plakalı otomobil Karacaoğlan Caddesi'nden Köroğlu Bulvarına gittiği sırada Bahtiyar C.'nin kullandığı 35 AKB 525 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra refüje çıktı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi 35 AKB 525 plakalı otomobilden çıkartılan 1 yaralıya müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen yaralı ambulansta ilk tedavisinin ardından hastaneye götürüldü. Otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?