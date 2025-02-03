Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Termessos Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

03.02.2025 16:25  Güncelleme: 16:27
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ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya- Denizli yolu Termessos Kavşağı'nda meydana geldi. Eren Ö. (25) idaresindeki 07 V 4499 plakalı pikap, kavşakta Halil B. yönetimindeki 07 MSJ 41 plakalı otomobille çarpıştı. Araçların savrulduğu kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi otomobilde sıkışan sürücü Halil B.'yi kurtararak sağlık ekibine teslim etti. Otomobilde bulunan Fadime B. ile pikap sürücüsü Eren Ö. de ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber-Kamera Adem AKALAN ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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