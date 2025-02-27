Antalya'da Turizm Potansiyelini Artırma Toplantısı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı İl Tanıtım ve Geliştirme toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Antalya'nın turizm potansiyelini artırmaya yönelik projelerin ele alındığı toplantıya katılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kültürel etkinlikler, festivaller ve tanıtım projeleriyle ilçeyi ve kenti daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Antalya turizmi için Vali Şahin başkanlığında düzenlenen İl Tanıtım ve Geliştirme toplantısı, Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Başkan Kara, bürokratlar, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

Kentin tanıtım stratejilerinin detaylı şekilde ele alındığı toplantının ana gündem maddeleri arasında "Antalya Fashion Week", "Gourmet Fest Kemer", "Türk Mutfağı Haftası" ve özellikle Side özelinde "Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı" yer aldı. Toplantıda, turizmde sürdürülebilirliği sağlamak, kentin ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini artırmak amacıyla yürütülen projeler değerlendirildi.

Manavgat Belediyesi'nden turizm tanıtım sunumu

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya, belediyenin turizm ve tanıtım alanında gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda Manavgat Belediyesi'nin Antalya'nın cazibesini artırmaya yönelik projeleri, tanıtım stratejileri ve yapılan iş birlikleri paylaşıldı. Antalya ve Manavgat'ın marka değerini yükseltmek için atılacak adımlarla ilgili fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Kara, kültürel etkinlikler, festivaller ve tanıtım projeleriyle Manavgat'ı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, Antalya'nın hem yerel hem de küresel ölçekte daha fazla ilgi gören bir destinasyon haline gelmesi için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Antalya'nın turizmdeki gücünü daha ileri taşımak için yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü toplantı, iş birliği mesajlarıyla sona erdi.