Antalya'da Umuma Açık Yer Denetimi

Antalya'da polis ekiplerince umuma açık yerler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla "Umuma Açık Yer Uygulaması" yapıldı.

Toplam 80 ekip ve 296 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 194 iş yeri denetlenirken 2 bin 477 kişi sorgulandı.

Uygulama kapsamında, eksikleri olduğu tespit edilen 4 iş yerine idari işlem uygulandı.