Antalya'da Venüs Kuşağı İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika
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Antalya'da Venüs Kuşağı İlk Kez Görüntülendi

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Berrak sularda görüntülenen Venüs Kuşağı, Antalya Körfezi'nde ilk kez kaydedildi.

15.02.2025 11:49
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Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi: Sadece berrak suda görülebiliyor

- Venüs Kuşağı adlı ilginç deniz canlısı, basınç ve poyraz nedeniyle berraklaşan suda sualtı kameralarına yansıdı

Profesör, Cestum Veneris (Venüs kuşağı) adı verilen ilginç deniz canlısını görüntülemeyi başardı

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Şeffaf bir organizma olduğu için su kirliyken zor görürsünüz. Sürekli dalışlarımızda görüyoruz ancak şuana kadar bu bölgede görüntü kaydına alınamamıştı"

" Sürekli dalışlarımızda görüyoruz ancak şuana kadar bu bölgede görüntü kaydına alınamamıştı"

ANTALYA - Antalya Körfezi'nde yüksek basınç ve poyrazın etkisiyle denizin sualtı görüşü netleşince, normalde çıplak gözle görülmesi güç olan ilginç deniz canlıları ortaya çıktı. Sadece berrak sularda fark edilebilen "Venüs kuşağı" adlı organizma körfezde ilk kez görüntü kayıtlarına yansıdı.

Öğrencilere eğitim, araştırma ve inceleme dalışları yaptıran Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde bir süredir etkili olan yüksek basınç ve poyrazın etkisiyle suyun berraklığının artmasını fırsat bilip dalışlarını yoğunlaştırdı. Gökoğlu, dalış esnasında ise Cestum Veneris yani "Venüs kuşağı" adı verilen ilginç deniz canlısını görüntülemeyi başardı. Su renginde şeffaf bir yapısı olan ve denizanası benzer yapıdaki planktonun, sualtı kamerasına yansıdığı anlar ise büyüledi. Görüntülerde Venüs Kuşağı'nın yanı sıra, denizanası ailesinden olan küçük yapıdaki medüzler de yer aldı.

"Kıyı suyu açığa, açıktaki berrak su kıyıya geldi"

Bahara girerken doğada olduğu gibi denizde de değişimler yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Poyraz yüzey ve kıyı suyunu açığa doğru götürdü. Açığın berrak suyu da alttan kıyıya doğru sürüklendiği için görüş çok iyi" dedi.

"Şuana kadar bu bölgede görüntü kaydına alınamamıştı"

Görüntüledikleri Venüs Kuşağı hakkında bilgiler de paylaşan Gökoğlu, "Venüs Kuşağı, kemer şekline bir organizma. Hem medüzlerin hem de onların çoğalma dönemi şuanda. Denizanasına benzer bir canlı ancak bu kemer şeklinde. Bu canlının yapısı yüzde 90 üzerinde sudan oluşuyor. Su berrakken net görüyorsunuz. Suyun renginde ve şeffaf bir organizma olduğu için su kirliyken zor görürsünüz. Sürekli dalışlarımızda görüyoruz ancak şuana kadar bu bölgede görüntü kaydına alınamamıştı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Venüs Kuşağı İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika

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