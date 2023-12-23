Antalya\'da Yanan Cip Patladı

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ANTALYA'da seyir halindeyken yanmaya başlayan cip, meydana gelen patlama sonrası alev topuna dönü. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Cipin yanması ve patlama anı cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Yeni Hal yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken dönel kavşağa giren cipten bir anda dumanlar yükselmeye başlayınca kimliği öğrenilemeyen sürücü kendini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın söndürülmeye çalışılsa da başarılı olunamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Büyüyen alevlerin sardığı araçta bu sırada patlama da meydana geldi. Alev topuna dönen araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Diğer yandan cipin yanması ve patlama anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde yanan aracın patlaması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yer aldı.