Antalya'da Yaş Sebze Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisleri Faaliyete Geçti

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında çalışmalarına başladığı Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisi faaliyete geçti. Tesisler, örtü altı üretimin yoğun olduğu Kumluca ve çevre ilçelerde elde kalan ürünleri israf olmaktan kurtarıp, ekonomiye kazandıracak.

Örtü altı üretimin yoğun olduğu ilçelerden Kumluca'da faaliyete geçen Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi, elde kalan ürünleri israf olmaktan kurtarıp, ekonomiye kazandıracak. Günlük azami 2-3 ton ürün kurutma kapasitesine sahip Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi'nde ürünlerin dilimlenip, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması sağlanacak.

Yaş Sebze Meyve Paketleme Tesisi de Kumluca ve çevre ilçelerde yetiştirilen ürünlerin değer kazanmasında önemli bir görev üstlenecek. Günlük 130-140 ton kapasiteye sahip Paketleme Tesisi'nde paketlenecek yaş sebze meyvelerin yurt içi ve yurt dışına nakliye sırasında göreceği zarar en aza indirilerek, ürünlerin korunması sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gıda Yüksek Mühendisi Birsen Torun, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin her daim yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle örtü altı tarımın yoğun olarak gerçekleştiği Kumluca ve çevresindeki ilçelerimizde, sık şekilde ürün kaybı yaşanıyordu. Bu kaybın önüne geçme hedefi doğrultusunda Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisi'ni Kumluca'ya kazandırdık" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında tesisin yönetimi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından gıda mühendisi görevlendirilecek, böylece süreçte kooperatif yalnız bırakılmayacak. Kooperatif ise tesisi işletecek ve kooperatif üyesi kadınlara istihdam sağlanacak.