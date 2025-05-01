Antalya\'da Yeni Kütüphane Açılışı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öneriler dahilinde sorunlarını çöze çöze Antalya'yı arzuladıkları yere getirmek için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

Döşemealtı ilçesindeki Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Ersoy, daha sonra kütüphaneyi gezdi.

Ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle sohbet eden Ersoy, çocuklara hediye verdi.

Ersoy, açılışın ardından gazetecilere, 2003 yılında sokağın karşı tarafında "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"ni hizmete aldıklarını anımsattı.

İkinci etap olarak ilçe halk kütüphanesini açtıklarını dile getiren Ersoy, "Her yaş grubuna hitap eden bir kütüphane serisini burada tamamlamış olduk. Buranın tabii farklı bir özelliği de var. Burası eskiden jandarma karakoluydu. Bir yangın sonucu metruk hale gelmişti." dedi.

Ersoy, alanı çok ciddi onarımdan geçirip yaklaşık 400 metrekarelik, 13 binden fazla kitabı olan, 140 öğrencinin düzenli ders çalışabileceği kütüphane haline getirdiklerini ifade etti.

Antalya'nın ihtiyaç duyduğu konuları kentin bir bakanı olarak her daim takip ettiğini vurgulayan Ersoy, "Hem ilçemizden hem vekillerimizden gelen öneriler dahilinde Antalya'nın sorunlarını çöze çöze, Antalya'mızı arzuladığımız yere getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Açılışa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve daire amirleri katıldı.