Antalya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denize girdi.
Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, yılbaşı tatili ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarına akın etti.
Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.
Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yaptı, oltayla balık tutmaya çalıştı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Yeni Yıl ve Güneşli Hava - Son Dakika
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