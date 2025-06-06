Antalya'da Yenilebilir Çiçekler Lezzet Katıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Yenilebilir Çiçekler Lezzet Katıyor

Antalya\'da Yenilebilir Çiçekler Lezzet Katıyor
06.06.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya, lüks restoranlar için 40 çeşit yenilebilir çiçek üreterek gastronomiye renk katıyor.

Örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'da yetiştirilen yenilebilir çiçekler, lüks restoranların, 5 yıldızlı otellerin menülerine hem lezzet hem renk katıyor.

Tarımda zengin ürün yelpazesine sahip Antalya, tropikal meyvelerin yanı sıra yenilebilir çiçek üretimiyle de ön plana çıkıyor.

Sera ortamında yetiştirilen latin, beyaz-mor viola, erik, menekşe, "elektrik" (elektrik adı verilen çiçek), deniz yıldızı, karanfil, suzi, kadife, aslanağzı, kral tacı, kabak, şebboy, kristal gibi farklı türlerdeki 40 çeşit yenilebilir çiçek, yemeklere, tatlılara ve salatalara farklı bir lezzet sunuyor.

Hem göze hem damağa hitap eden çiçekler, lüks restoranların, 5 yıldızlı otellerin aşçılarının da vazgeçilmezi haline geldi.

Yaş sebze ve çiçek üretimi yapan firmanın 5. kuşak temsilcisi ve Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Elif Erüst, AA muhabirine, yenilebilir çiçek üretimine 2011'de 2-3 çeşitle başladıklarını ve şu anda 40 çeşit ürüne ulaştıklarını söyledi.

Firma olarak AR-GE çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve farklı türleri denediklerini dile getiren Erüst, yenilebilir çiçek serüveninin de babasının yurt dışı seyahatinde görmesiyle başladığını belirtti.

Yaklaşık 14 yıldır üretim yaptıklarını belirten Erüst, yenilebilir çiçeklere talebin her geçen yıl arttığını kaydetti.

Antalya'da 12 ay boyunca üretim yapabildiklerini ve bu şekilde talepleri karşıladıklarını anlatan Erüst, "Şeflerimiz tabak süslemelerinde, lezzet artırmada bu çiçeklerimizi kullanıyor. Erik çiçeği, erik tadında bir mayhoşluk tadı veriyor, menekşe çiçeği tabaklara renk katıyor." dedi.

Çiçeklerin narin olduğunu ve koparıldıklarında kısa sürede tüketilmesi gerektiğini belirten Erüst, bazı türlerde raf ömrünü uzatacak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Normalde 6 gün raf ömrü bulunan menekşe çiçeğini, kurutma yöntemiyle 30 güne çıkardıklarını söyleyen Erüst, özellikle düğünlerde pasta süslemelerinde beyaz kremanın üzerine kurutulmuş çiçekler kullanıldığını ifade etti.

Şefler, misafirlerine Anadolu yemeklerini çiçeklerle sunuyor

Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu da yenilebilir çiçek ve mikro filiz tohumların son dönemlerde yemeklerde kullanımının arttığını söyledi.

Kendisinin de hem görsel hem aroma açısından yenilebilir çiçekleri çok sık kullandığını dile getiren Gökmenoğlu, dışarıdan sadece bir dekormuş, süsmüş gibi görünen çiçeklerin tabağa lezzet de kattığını, özellikle tatlı ve balık ürünlerinde sıklıkla kullanıldığını kaydetti.

Bu durumun ilgi çekici olduğunu anlatan Gökmenoğlu, "Misafirlerin çok dikkatini çekiyor, etin yanında çiçek görüyor, bize 'Bu yenilebiliyor mu?' diye soruyor. Biz de yenilebildiğini ve lezzet için koyduğumuzu söylüyoruz. Şaşırıyorlar ve oldukça da beğeniyorlar. Zaten yenilemeyen hiçbir şey tabakta olmaz." dedi.

Çiçeklerin Türk mutfağına zenginlik kattığını ifade eden Gökmenoğlu, bazı Anadolu yemeklerini çiçek sunumlarıyla süsleyerek misafirlere ikram ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Gastronomi, antalya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yenilebilir Çiçekler Lezzet Katıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca hacı adayı Arafat’ta Yoğunluk yaşandı Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun’u görevden aldı TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı
Eski şoförden bomba itiraf: İBB’nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi
Cristiano Ronaldo Almanların ’’Messi’’ tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi Cristiano Ronaldo Almanların ''Messi'' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Mersin’de boğulma faciası 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Mersin'de boğulma faciası! 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek Osimhen’in Suudi Arabistan’dan istediği para ortaya çıktı 1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü! 3 kişi yaralandı

13:34
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
13:08
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
22:43
Küba’dan ABD’nin seyahat kısıtlamalarına tepki
Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki
21:56
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10’un üzerinde düşürdü
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü
21:47
Diyanet açıkladı İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:32
NATO Genel Sekreteri’nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
19:50
Şırnak’ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 14:05:32. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Yenilebilir Çiçekler Lezzet Katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.