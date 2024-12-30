Antalya'da Yılbaşı Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
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Antalya'da Yılbaşı Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yılbaşı Festivali, renkli etkinlikler, dans yarışmaları ve canlı performanslarla Antalyalılara yeni yıl coşkusunu erken yaşattı. Etkinlikler büyük ilgi gördü ve yabancı dansçılar da yeteneklerini sergiledi.

30.12.2024 13:07  Güncelleme: 14:22
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl coşkusunu tüm Antalyalılara yaşatmak amacıyla düzenlediği Yılbaşı Festivali, renkli etkinlikler ve dans yarışmalarıyla sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yılbaşı Festivali, farklı etkinlikler ve canlı performanslar ile Antalyalılara yeni yıl coşkusunu erken yaşattı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, Büyükşehir Belediye Bandosu ve Kent Orkestrası'nın konserleri ile workshoplar gerçekleştirilirken, yerleşik yabancıların vatandaşların da kültürlerini tanıtma fırsatı oldu.

Yılbaşı Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Mega Dans Yarışması" yoğun ilgi gördü. Latin dansları, modern dans, hip hop, k-pop ve şov dans kategorilerinde gerçekleşen yarışlarda 350 dansçı performanslarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Türkiye'nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya gibi çeşitli ülkelerden gelen dansçılar, yeteneklerini gösterdi. Yarışmanın sonunda ise dereceye giren dansçılar ödüllerini aldı. Yılbaşı Festivali, renkli görüntülerle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yılbaşı Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika

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