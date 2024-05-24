Antalya'da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği Üyeleri Arasında Kaynaşma Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Antalya'da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği Üyeleri Arasında Kaynaşma Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya\'da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği Üyeleri Arasında Kaynaşma Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) üyeleri arasında kaynaşmayı sağlamak ve iletişimi artırmak amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya YÖRSİAD Başkanı Mustafa Alper Oral, dernek üyeleri ve oda başkanları katıldı. Programda davetliler, çalışmalarını ve projelerini anlattı. Ayrıca, Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kentin afetlere hazırlıklı olmasının önemine vurgu yaparken, Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Başkanı Bilal Köleoğlu ise kentin trafik, liman, imar ve altyapı gibi sorunlarına dikkat çekti.

24.05.2024 13:51
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Antalya'da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (YÖRSİAD) üyeler arası kaynaşma toplantısı gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde yapılan toplantıya, YÖRSİAD Başkanı Mustafa Alper Oral, dernek üyeleri ve oda başkanları katıldı.

YÖRSİAD Başkanı Mustafa Alper Oral, programın üyeler arası kaynaşmayı sağlaması ve iletişimi artırmasına katkı sunmasını diledi.

Programa katılan davetliler, çalışma ve projelerini anlattı.

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kenti her türlü kaza ve afete hazırlıklı hale getirmenin önemine değindi.

Kentin adeta bir şantiyeye dönüşmesi gerektiğini belirten Atmaca, "Yağışlara hazır olmalıyız, en önemli nokta Kaleiçi olmak üzere yangın risk haritaları hazırlamalıyız." dedi.

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Başkanı Bilal Köleoğlu ise kentin trafik, liman, imar, altyapı gibi sorunlarına değindi.

Kaynak: AA

İbrahim Atmaca, Mustafa Alper, Antalya, trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği Üyeleri Arasında Kaynaşma Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği Üyeleri Arasında Kaynaşma Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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