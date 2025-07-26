Antalya'daki Orman Yangınlarına Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'daki Orman Yangınlarına Mücadele Devam Ediyor

26.07.2025 11:50
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Antalya'da Alanya ve Gazipaşa'daki devam eden orman yangınlarına hava ve kara ekipleri müdahale ediyor.

1)ANTALYA'DAKİ 2 ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

ANTALYA'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde dün çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Gece boyu kara ekiplerinin söndürmek için yoğun çaba harcadığı yangınlara günün ilk ışıklarıyla birlikte hava müdahalesi yeniden başladı.

Hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşmasıyla 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırılan Antalya'da, dün art arda çıkan 6 orman yangınından 4'ü söndürüldü. Gazipaşa ve Alanya'da devam eden yangınlara müdahale ise sürüyor.

Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Çile ve Adanda mahallelerine doğru ilerleyen yangına dün gün batımına kadar havadan müdahaleye devam edildi. Gece boyu da kara ekipleri alevlerle mücadele etti. Bölgede orman yangınından etkilenme riski oluşan 22 ev boşaltılırken, İHH Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle 40 vatandaş tahliye edildi, hayvanlar da bölgeden uzaklaştırıldı. 223 personelin katılımıyla gece boyu kritik bölgelere müdahale yapıldı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, rüzgarın etkisinin yitirdiği bölgede sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

GECE BOYU YOĞUN MÜCADELE

Alanya ilçe merkezine yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Söğüt Yaylası'nda dün öğle saatlerinde çıkan yangına da ekipler gece boyu müdahaleyi sürdürdü. Yürütülen yoğun çalışmalar sonucu alevlerin etrafı büyük ölçüde çevrildi. Bölgenin sarp ve dağlık yapısı ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. 50'ye yakın araç ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da kendi imkanlarıyla destek vermeye çalıştı. Sabah saatlerinden itibaren bu bölgedeki yangına da havadan müdahaleye yeniden başlandı.

ALANYA'DAKİ 2'NCİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alanya'da gece 2'nci bir yangın daha çıktı. İlçeye bağlı Okurcalar Mahallesi Karaburun mevkiinde saat 23.00 sıralarında çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 5 itfaiye aracı, Alanya Belediyesi'ne ait 3 su tankeri, 4 kepçe ile jandarma asayiş timinden 6 ekip sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yoğun çaba sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 hektarın zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'daki Orman Yangınlarına Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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