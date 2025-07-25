Antalya'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat'taki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, Aksu ve Muratpaşa ilçelerindeki yangınlarda söndürme çalışmaları sürüyor.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Aksu'daki yangın Perge Antik Kenti'ne kadar yaklaştı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, bölgede çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Muratpaşa ve Aksu'daki yangınların yerleşim yerlerine yakın olduğunu ifade eden Şahin, "Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı, Muratpaşa ve Aksu'da çalışmalar devam ediyor. Muratpaşa'daki yangın da alan olarak çok büyük değil ama yerleşim yerlerine sıçrama riski nedeniyle önemli bir yangın. Rüzgar var, hava kuru, dağılım eğilimi gösteriyor." dedi.

Vali Şahin, ayrıca Alanya'da iki noktada yangın çıktığını ve bunların da kontrol altına alındığını bildirdi.