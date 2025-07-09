Antalya\'dan Ahlat\'a Tarihsel Gezi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen " Selçuklu'nun İzinde Antalya'dan Ahlat'a" projesi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gönderilen öğrenci kafilesi kente döndü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projeyle Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gülveren Anadolu Lisesi, Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi ve Erünal Sosyal Bilimler Lisesinden 80 öğrenci ile 10 öğretmen, 5-8 Temmuz tarihlerinde Türk-İslam tarihinin önemli merkezlerinden Ahlat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kafile, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat Selçuklu Mezarlığı başta olmak üzere, Ulu Kümbet, Emir Bayındır Kümbeti, Osmanlı Kalesi, Harabe Şehir, Ahlat Müzesi ve Van Gölü kıyısını ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, proje kapsamında öğrencilerin hem tarih bilinci kazandığını hem de milli ve kültürel değerlere dair farkındalık geliştirdiğini söyledi.

Milletlerin geçmişlerini tanıyarak geleceğe yön verdiğini belirten Eriş, "Ahlat; Türk milletinin Anadolu'daki varlığının sadece başlangıç noktası değil, bu toprakları vatan kılma iradesinin en güçlü simgesidir. Antalya, tarih boyunca Anadolu'nun siyasi ve kültürel hafızasında derin izler bırakmış; Selçuklu medeniyetinin mimari ve düşünce mirasını barındıran nadide şehirlerimizdendir. Gençlerimizi bu kadim merkezden, Anadolu'daki bir başka mühim durak olan Ahlat'a yönelterek onları tarih bilinci ve kültürel aidiyet bilinciyle buluşturduk." dedi.

Ahlat'tan dönen kafile, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı.

Öğrenciler, yaşadıkları deneyimleri paylaşarak projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerde tarih bilinci ve kültürel aidiyet geliştirmeyi amaçlayan bu tür projelerin önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılarak sürdürüleceğini bildirdi.