Antalya'dan Çevreci Dron Geliştirildi - Son Dakika
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Antalya'dan Çevreci Dron Geliştirildi

Antalya\'dan Çevreci Dron Geliştirildi
28.05.2025 12:07
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Lise öğrencileri, su analizi yapabilen dron geliştirdi, TÜBİTAK ve TEKNOFEST için hazırlanıyor.

Antalya'da lise öğrencileri, deniz ve göllerde anlık analiz yapabilen, numune alabilen dron geliştirdi.

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İHA AR-GE atölyesinde analiz yapabilen ve numune alabilen dron geliştirmek için çalışma yaptı.

Öğrencilerin kendi imkanlarıyla geliştirdikleri dron, deniz ve göllerin su analizini yapabiliyor, ayrıca laboratuvarda incelenmesi için tüplere numune alabiliyor.

Dron, su numunelerinin alındığı konumları kayıt altına alarak, bölgesel kirlilik düzeyi haritası, iki ölçüm arasındaki zamanla kirlenme miktarı, ekosistem ve canlılık yaşamına uygunluk gibi analizler de yapabiliyor.

Küresel iklim değişiklinin yaşadığı günümüzde çevreye katkı sunmayı, ilgili kurumlara kolaylık sağlamayı hedefleyen öğrenciler, geliştirdikleri dronla TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

"Bu dronun Türkiye'de örneği yok"

Lisesinin Müdürü Haldun Çevik, AA muhabirine, 9 yıl önce açıldıklarında okullarının Türkiye'nin uçak alanında ilk tematik lisesi olduğunu söyledi.

İHA AR-GE merkezlerinde öğrencilerin önemli çalışma yürüttüğünü belirten Çevik, "TÜBİTAK, özellikle TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için öğrenci grupları oluşturuldu. Geçen hafta TÜBİTAK Bilim Fuarında dronu sergiledik. Dronu asıl TEKNOFEST için yaptılar. Bu dronun Türkiye'de örneği yok. Temel amacımız çocuklarımızın İHA AR-GE atölyesindeki kabiliyetlerini, görüş ve ileriye dönük planlamalarını yapmalarını sağlamak." diye konuştu.

Dünyada suyla ilgili sıkıntıların olduğuna değinen Çevik, dronun özellikle göllerdeki son durumu, denizlerdeki kirlenmeleri gösterdiğini ifade etti.

İnsan gücüne ihtiyaç duymadan dronun analiz yapabildiğini anlatan Çevik, "Dronun altında hazne ve tüpler var. Değişik noktalardan numune alabiliyor, o gölde tahribat, herhangi bir zehirlenme, su eksilmesi varsa bunu analizlerle hızlı şekilde ortaya çıkarıp, ilgili kurumlara bildirerek önlemler alınmasına katkı sunuyor." dedi.

9. sınıf öğrencisi İlayda Karadeniz de dronun üzerinde TDS, PH ve turbidity (bulanıklık) sensörlerinin bulunduğunu, suya indiğinde anlık analiz yapabildiklerini anlattı.

Karadan ve denizden ulaşımın olmadığı noktalara dronla kolayca ulaşabildiklerini anlatan Karadeniz, "Yazılımını, kodlarını, haritalandırılmasını arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Hiçbir hazır parçası bulunmuyor. Parçalar kendi yazılımlarımızdan basıldı." diye konuştu.

"TEKNOFEST gibi yarışmalar bize ilham oluyor"

Projeye katılan 12. sınıf öğrencisi Muzaffer Berkay Aydın da dronun patentini almak için başvuru yaptıklarını belirtti.

Dronu daha da geliştirebilmek için desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Aydın, "Biz portatifini yaptık ancak gerekli bütçe sağlanırsa üzerindeki kontrol kartını ve yazılımı geliştiririz. Kumandanın menzil ve mesafesini değiştirilebiliriz, daha yüksek kapasiteli yapabiliriz." dedi.

9. sınıf öğrencisi Burak Göktaş ise dronun üç ana bölümden oluştuğunu belirterek, "Gitmesi gereken yere ulaştırıp, sonra güvenli dönmesini sağlıyor. Dronu koruyan bir sistem var. Altında hem analiz yapan bölüm hem de numune için tüpler yer alıyor. 10 kilograma kadar kapasitesi var." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST için heyecanlı olduklarını belirten Göktaş, "TEKNOFEST gibi yarışmalar bize ilham oluyor. Çok heyecanlanıyoruz, katılabilmek için sıkı çalışıyoruz. Portatifini yaptığımız dronu, destek olursa geliştirmek istiyoruz. Kamera takıp, çipi büyütüp, analiz sonuçlarını aldığı an anlık aktarmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'dan Çevreci Dron Geliştirildi - Son Dakika

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