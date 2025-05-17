Antalya Diplomasi Merkezi Oluyor

Her yıl milyonlarca turistin rotasında yer alan Antalya, Diplomasi Forumu, NATO Parlamenter Asamblesi ve NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı gibi organizasyonlarla ABD, Rusya, İngiltere, İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkenin üst düzey yöneticilerini ağırladı.

Turizm ve tarım sektörlerinde marka şehir haline gelen Antalya, son yıllarda diplomasiyle de anılıyor. Yıl başından bu yana Antalya Diplomasi Forumu, NATO Parlamenter Asamblesi bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu ortak semineri, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapan kent, önemli ülkelerin üst düzey bürokratlarını konuk etti.

Dünya gündeminden düşmeyen Rusya- Ukrayna savaşı, Suriye'nin yeniden yapılanması, İsrail'in Filistin'e saldırıları gibi olaylara ilişkin müzakereler Antalya'daki toplantılarda değerlendirildi. Dünyanın yakından takip ettiği toplantılar için çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci de kentte adeta kamp kurdu.

Geçmişte de G 20 Liderler Zirvesi başta olmak üzere çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Antalya, 2026'da Türkiye'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne de aday.

Antalya, uluslararası organizasyonlarda başarılı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, Antalya'nın coğrafyasıyla, iklimiyle uluslararası siyasetteki gerginlikleri yumuşattığını, diplomasi için güzel bir altyapı oluşturduğunu ve Dışişleri Bakanlığının da bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

Beş ayda üst üste dünya siyaseti açısından çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını aktaran Şahin, kent olarak bu organizasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şahin, etkinlikler için geniş güvenlik önlemleri alındığını ve sorunsuz bir şekilde konukları uğurladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatlarımız çok profesyonel, çok tecrübeli. Bu deneyim vatandaşın da gözünden kaçmıyor. Bu başarı da yeni organizasyonlar için tekliflerin gelmesine ya da bizim tekliflerimizin kabul edilmesine katkı sağlıyor. İnşallah Antalya, gelecek yıllarda daha büyük organizasyonlarla dünya sahnesinde yer alacak."

"Konaklamada kaliteli hizmete sahibiz"

Vali Şahin, organizasyonlardaki başarının güvenlikle sınırlı kalmadığını, misafirlerin en iyi şekilde ağırlanmasının da etkili olduğunu söyledi.

Antalya'nın konaklama konusunda gerekli altyapıya sahip olduğunun altını çizen Şahin, "Dünyanın en lüks, en güzel, en kaliteli hizmeti ve dünyanın en mükemmel mutfağı Türkiye'de ve Antalya'da." dedi.

Yapılan her organizasyonun Antalya ve Türkiye'nin turizmine, ekonomisine katkı sunduğunu ifade eden Şahin, son NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı boyunca dünyadaki bütün kanallarda Antalya'nın yer aldığını dile getirdi.

Kentin daha fazla uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabileceğini söyleyen Şahin, "Şu anda dünyanın en büyük akademik etkinliği uzay kongresine hazırlanıyoruz. 2026 Ekim'de bunu gerçekleştireceğiz. NATO Liderler Zirvesi gelecek yıl Türkiye'de yapılacak ama Antalya mı, İstanbul mu henüz belli değil, biz talibiz." diye konuştu.