Antalya Film Forumu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Antalya Film Forumu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazanan projeler açıklandı.

10.10.2024 00:18
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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım ve proje geliştirme platformu olan Antalya Film Forumu'nda ödül alan filmler belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Film Forumu'na katılan 19 proje değerlendirildi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu'nda ödülü Aydın Orak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Ölü Arının İğnesi" ile yönetmenliğini Soner Yıldırım'ın yaptığı "Kırk Gün Kırk Gece" filmleri aldı.

WOB Stüdio-Stüdyo Kullanım Desteği ödülü Nursen Çetin Köreken'in yönettiği "Üç Kızın Hikayesi" filmine giderken, Rollar-Teknik Ekipman Desteği ödülü ise Aydın Orak'ın yönetmenliğini yaptığı "Ölü Arının İğnesi" filminin oldu.

Uzun Metraj Kurmaca Film Work In Progress Platformu ödülü Şeyhmus Altın'ın yönetmenliğini yaptığı "Memento Non Mori" filmine, jüri özel ödülü ise Banu Sıvacı'nın yönettiği "Günyüzü" filmine gitti.

Chantier Dağıtım Ödülü ve The TAMTAM-Color Suit Finishing Destek Ödülü "Memento Non Mori" filmine verildi. Belgesel Film Work In Progress Platformu ödülü Morteza Atabaki'nin yönettiği "32 Metre" adlı eserin oldu.

Kısa Dizi Pitching Platformu ödülü kategorisinde Proje Geliştirme Desteği Ödülü ve BKM Mutfak-Senaryo ve Oyun Yazma Atölyesi ödülü Salih Toprak'ın yönettiği "Keko" filminin olurken Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu ödülü ve Antalya Film Ekibi-Yapım Danışmanlığı Desteği ödülü Nazlı Elif Durlu'nun yazdığı "Mutlu Bir Yuva" adlı esere verildi.

Kaynak: AA

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