Antalya İl Sağlık Müdürü'nün Babası Vefat Etti

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan'ın babası Hüseyin Özkan, hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 97 yaşındaki Özkan, vefat etti.
Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan'ın babası Hüseyin Özkan'ın cenazesi, bugün İstanbul'dan Trabzon'a götürülecek.
Özkan'ın cenazesi, yarın Sürmene ilçesi Aşağıovalı Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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