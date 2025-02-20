Antalya-Konya Karayolunda Kar Yağışı

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Antalya - Konya Karayolunda yolunda kar çilesi

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda sadece 25 kilometrelik mesafeye kar yağdı. Kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Kar yağışı gece saat 24.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başladığı ve Tınaztepe rampalarına kadar devam ettiği bildirildi.

Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 20-25 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirirken Karayolları ekipleri yol kenarında biriken karları temizleme ve buzlanma nedeniyle tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, karayolları Alacabel ekibi bölgede hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yolda kısım kısım yerlerde buzlanma olmasından dolayı sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.