Antalya- Konya karayolunda kar yağışı başladı

Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda kar yağışı başladı.

Akseki-Seydişehir karayolunda saat 22.30 sıralarında kar yağışı başladı. Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinası ile yolda kar temizlememe çalışması başlattı. Karayolları ekipleri, yoğun şekilde kar yağışının olduğu yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve yolun açık olduğunu bildirdi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.