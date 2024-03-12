Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor

Antalya\'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

12.03.2024 07:57
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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor - Son Dakika

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