Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3. Eğitim Şenliği düzenlenecek - Son Dakika
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3. Eğitim Şenliği düzenlenecek

Antalya\'nın Korkuteli ilçesinde 3. Eğitim Şenliği düzenlenecek

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, 28 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3. Eğitim Şenliği hakkında açıklamalarda bulundu. Şenlik kapsamında kitap fuarı, müze sergisi, halk oyunları ve türkü gecesi gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmaların sergileneceği şenlik her yıl yoğun ilgi görüyor.

24.05.2024 10:47
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3. Eğitim Şenliği gerçekleştirilecek.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, yaptığı açıklamada, 28 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde önemli etkinlik gerçekleştireceklerini ifade etti.

Recep Gürbüz Spor Salonunda Çanakkale Müze sergisi düzenleyeceklerini anlatan Tak, "Kitap fuarı, öğretmenlerle Türk halk müziği gecesi, halk oyunları ve türkü gecesi, Sinan Yağmur ile Aşık Veysel'e vefa gecesi, eğitim şenliği ve şiir dinletisi programlarımız olacak. Eğitim şenliğinde tüm öğrencilerimizin yıl boyunca ürettiği bilimsel, sanatsal, kültürel ve atölye çalışmaları ile öğretmenlerimizin canlı performanslarının sergileneceği bir şenlik olacak." diye konuştu.

Tak, şenliğin her yıl yoğun ilgi gördüğünü, bu yıl da programların dolu dolu olacağını aktardı.

Kaynak: AA

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