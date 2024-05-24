Antalya\'nın Korkuteli ilçesinde 3. Eğitim Şenliği düzenlenecek

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3. Eğitim Şenliği gerçekleştirilecek.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, yaptığı açıklamada, 28 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde önemli etkinlik gerçekleştireceklerini ifade etti.

Recep Gürbüz Spor Salonunda Çanakkale Müze sergisi düzenleyeceklerini anlatan Tak, "Kitap fuarı, öğretmenlerle Türk halk müziği gecesi, halk oyunları ve türkü gecesi, Sinan Yağmur ile Aşık Veysel'e vefa gecesi, eğitim şenliği ve şiir dinletisi programlarımız olacak. Eğitim şenliğinde tüm öğrencilerimizin yıl boyunca ürettiği bilimsel, sanatsal, kültürel ve atölye çalışmaları ile öğretmenlerimizin canlı performanslarının sergileneceği bir şenlik olacak." diye konuştu.

Tak, şenliğin her yıl yoğun ilgi gördüğünü, bu yıl da programların dolu dolu olacağını aktardı.