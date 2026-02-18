Antalya Ulaşım Ana Planı İçin 2. Teknik Çalıştay Gerçekleştirildi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımda kalıcı çözümler üretmek amacıyla yürüttüğü "2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı" (ASKUP) kapsamında düzenlediği Teknik Çalıştay'ın ikincisi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı kapsamında geçen günlerde kamu kurum temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantılar sonrasında geliştirilen plan ve önerilerin değerlendirildiği 2. Teknik Çalıştay yapıldı.

Çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Oruç, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, akademisyenler, meslek odası, STK ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, katılımcılara yönelik Antalya'nın 2040 yılı ulaşım vizyonu doğrultusunda çevreci ve sürdürülebilir ulaşım politikaları, trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çözüm önerileri ile toplu taşıma ve alternatif ulaşım senaryolarına yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

"Toplu taşımada önemli başlıklarımızdan biri raylı sistemdir"

Toplantının açılışında konuşan Oruç, Antalya'nın 2019 yılından itibaren nüfusunun 265 bin 977 kişi arttığına, aynı dönemde ise artan araç sayısının 612 bin 460 olduğuna dikkati çekti. Oruç, "2040 hedef yılı doğrultusunda hazırladığımız plan kapsamında; toplu taşımanın güçlendirilmesi, raylı sistem yatırımlarının etaplar halinde hayata geçirilmesi, yaya ve bisikletli ulaşımının gerçek bir alternatif haline getirilmesi ile özel araç kullanımının dengeli biçimde yönetilmesi temel önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Antalya Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı Proje Müdürü Melike Sarım Boynuyoğun da "Gerçekleştirilen ilk çalıştayda önemli fikirler ortaya çıktı. Özellikle motorlu ve motorsuz ulaşım, bisiklet yolları, yaya ulaşımı ve engelli erişimi konularında önemli öneriler aldık. Ulaşım çok boyutlu bir konu. Biz tüm paydaşlarımızla bu konuları değerlendiriyoruz. Kent merkezi başta olmak üzere yaya yollarının ve yaya bölgelerinin oluşturulmasını tartışıyoruz. Toplu taşımada önemli başlıklarımızdan biri raylı sistemdir. Katılımcılarımızla birlikte tüm bu konuları değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Boğaziçi Proje Mühendislik'ten Dr. Murat Çağatay ise Antalya'da aylar süren kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini, anketler yaptıklarını ve 160'ın üzerinde kavşakta araç ve kesit sayımları gerçekleştirdiklerini aktardı. Bu toplantılara çok kapsamlı bir katılım olduğunu söyleyen Çağatay, "Çalışmalarımızda elde ettiğimiz verileri sizlerde paylaştık. Sizlerin de fikirlerini alarak, taleplerini alarak bir çözüm oluşturacağız. Çalışmalarımızı haritalar ve paftalar üzerinde yaparak, planı somutlaştıracak ve ASKUP'a nihai halini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren yuvarlak masa toplantılarında katılımcılar, planlar üzerinde fikir alışverişi yaptı.