Antalya Ulaşım Ana Planı İçin 2. Teknik Çalıştay Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Ulaşım Ana Planı İçin 2. Teknik Çalıştay Gerçekleştirildi

18.02.2026 11:17  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşımda kalıcı çözümler üretmek amacıyla yürüttüğü "2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı" (ASKUP) kapsamında düzenlediği Teknik Çalıştay’ın ikincisi gerçekleştirildi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımda kalıcı çözümler üretmek amacıyla yürüttüğü "2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı" (ASKUP) kapsamında düzenlediği Teknik Çalıştay'ın ikincisi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı kapsamında geçen günlerde kamu kurum temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantılar sonrasında geliştirilen plan ve önerilerin değerlendirildiği 2. Teknik Çalıştay yapıldı.

Çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Oruç, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, akademisyenler, meslek odası, STK ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, katılımcılara yönelik Antalya'nın 2040 yılı ulaşım vizyonu doğrultusunda çevreci ve sürdürülebilir ulaşım politikaları, trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çözüm önerileri ile toplu taşıma ve alternatif ulaşım senaryolarına yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

"Toplu taşımada önemli başlıklarımızdan biri raylı sistemdir"

Toplantının açılışında konuşan Oruç, Antalya'nın 2019 yılından itibaren nüfusunun 265 bin 977 kişi arttığına, aynı dönemde ise artan araç sayısının 612 bin 460 olduğuna dikkati çekti. Oruç, "2040 hedef yılı doğrultusunda hazırladığımız plan kapsamında; toplu taşımanın güçlendirilmesi, raylı sistem yatırımlarının etaplar halinde hayata geçirilmesi, yaya ve bisikletli ulaşımının gerçek bir alternatif haline getirilmesi ile özel araç kullanımının dengeli biçimde yönetilmesi temel önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Antalya Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı Proje Müdürü Melike Sarım Boynuyoğun da "Gerçekleştirilen ilk çalıştayda önemli fikirler ortaya çıktı. Özellikle motorlu ve motorsuz ulaşım, bisiklet yolları, yaya ulaşımı ve engelli erişimi konularında önemli öneriler aldık. Ulaşım çok boyutlu bir konu. Biz tüm paydaşlarımızla bu konuları değerlendiriyoruz. Kent merkezi başta olmak üzere yaya yollarının ve yaya bölgelerinin oluşturulmasını tartışıyoruz. Toplu taşımada önemli başlıklarımızdan biri raylı sistemdir. Katılımcılarımızla birlikte tüm bu konuları değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Boğaziçi Proje Mühendislik'ten Dr. Murat Çağatay ise Antalya'da aylar süren kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini, anketler yaptıklarını ve 160'ın üzerinde kavşakta araç ve kesit sayımları gerçekleştirdiklerini aktardı. Bu toplantılara çok kapsamlı bir katılım olduğunu söyleyen Çağatay, "Çalışmalarımızda elde ettiğimiz verileri sizlerde paylaştık. Sizlerin de fikirlerini alarak, taleplerini alarak bir çözüm oluşturacağız. Çalışmalarımızı haritalar ve paftalar üzerinde yaparak, planı somutlaştıracak ve ASKUP'a nihai halini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren yuvarlak masa toplantılarında katılımcılar, planlar üzerinde fikir alışverişi yaptı.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Ulaşım Ana Planı İçin 2. Teknik Çalıştay Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:35:44. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya Ulaşım Ana Planı İçin 2. Teknik Çalıştay Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.