Antalya ve İrlanda İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Antalya ve İrlanda İlişkileri Güçleniyor

Antalya ve İrlanda İlişkileri Güçleniyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ile bir araya gelerek Antalya ile İrlanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

19.02.2025 16:36  Güncelleme: 17:55
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan'ı makamında ağırladı.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, Büyükelçilik Konsolosu Karen Vincent ve Antalya Fahri Konsolosu Seçkin Arkan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

"Antalya ile İrlanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine çalışacağız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın turizm, tarım ve ticarette Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Son yıllarda İrlanda'dan Antalya'ya gelen turist sayısında ciddi bir artış var. 2024 yılında Antalya'ya gelen İrlandalı turist sayısı yüzde 40 arttı. Antalya ile İrlanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, kültürel ve ticari iş birliği olanakları üzerine çalışacağız. Kentimizin kalkınması ve uluslararası alandaki tanınırlığının artırılması için iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Antalya'nın çok güzel bir gastronomi kültürü var"

Büyükelçisi Clare Brosnan ise yeni büyükelçi olarak Antalya'yı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Son yıllarda İrlandalı vatandaşlarımızın Antalya'ya büyük bir ilgisi var. Ziyaretim süresince İrlandalı vatandaşlarımızın Antalya'yı neden tercih ettiğini daha yakından anladım. Antalya'nın çok güzel bir gastronomi kültürü var. Biz de bir tarım ülkesiyiz. Çevre ve sürdürülebilir tarım alanında güzel iş birlikleri yapabiliriz. Antalya ile çok güzel ortak noktalarımız var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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