Antik Dönemde Down Sendromu Vakaları Tespit Edildi

KANBERRA, 21 Şubat (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacıların liderliğinde yürütülen bir araştırmada, antik zamanlarda yaşamış insan topluluklarına ait Down sendromu vakaları tespit edildi.
Çarşamba günü yayımlanan araştırmada Adelaide Üniversitesi'nden Adam Rohrlach liderliğindeki uluslararası bir ekip, kromozom bozukluklarına yönelik kanıt bulmak üzere antik ve modern dönem öncesi çağlarda yaşamış 9.855 insanın DNA'sında tarama yaptı.
4.500 yıl öncesine kadar günümüzdeki İspanya, Yunanistan, Finlandiya ve Bulgaristan'da yaşamış insan popülasyonlarında altı Down sendromu vakası ile bir Edwards sendromu vakası tespit eden bilim insanları, bu bireylerin özenli biçimde ve çoğu zaman özel mezar eşyalarıyla birlikte gömüldüğünü belirledi.
Rohrlach, yayımlanan basın açıklamasında, "Down sendromlu insanların geçmişte de kesinlikle yaşamış olmasını bekliyorduk, ancak sadece iskelet kalıntılarına bakılarak kesin tanı konulamadığı için antik kalıntılarda bu vakaları ilk kez güvenilir şekilde tespit edebildik" ifadesini kullandı.
21 numaralı kromozomun fazladan bir kopyasının bulunması nedeniyle ortaya çıkan genetik bir bozukluk olan Down sendromu, tipik olarak gelişimde gecikme ve belirli düzeydeki bir zihinsel engelle ilişkilendiriliyor.
18 numaralı kromozomun üç kopyasının bulunmasından kaynaklanan Edwards sendromu ise daha nadir görülmekte birlikte Down sendromuna kıyasla daha ciddi semptomlar gösteriyor.
Araştırmacıların tespit ettiği tüm vakalar, bebek ya da fetüs kalıntılarından bulundu. Edwards sendromlu bebeğin kalıntılarında ciddi kemik büyümesi anormallikleri görülürken, bebeğin gebeliğin yaklaşık 40. haftasında hayatını kaybettiği belirlendi.
Araştırmacılar, erken Demir Çağı'nda İspanya'da kromozom bozuklukları bulunan birey sayısında artış fark etti. Bu dönemde Edwards ya da Down sendromlu bebekler, zamanın geleneğine uygun olarak yakılmak yerine evlerde yahut diğer önemli binalarda gömülüyordu.
Son Dakika › Güncel › Antik Dönemde Down Sendromu Vakaları Tespit Edildi - Son Dakika
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, "Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana" dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?