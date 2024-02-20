AP Başkanı Roberta Metsola, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Atina'da bir araya geldi.

Metsola, Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, AP seçimlerinin haziranda yapılacağını hatırlatarak AB üye ülkelerini bu çerçevede ziyaret ettiğini belirtti.

Amacının, vatandaşları AP seçimlerine duyarlı hale getirmek olduğunu ifade eden Metsola, Miçotakis ile görüşmesinde Orta Doğu, Ukrayna'daki savaş ve tarım sektörünün sorunlarını ele aldıklarını söyledi.

Miçotakis de AP seçimlerine dikkati çekerek Metsola ile Avrupa'yı ilgilendiren tüm konuları ve düzensiz göçü ele aldıklarını, düzensiz göçle mücadelede Avrupa'nın ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

AB üye ülkeleri arasında sorumluluğun dengeli ve adil bir şekilde paylaşılması gerektiğine işaret eden Miçotakis, düzensiz göç sorununun çok sayıda krizin yaşandığı bir coğrafyada bulunan Yunanistan için önemli olduğunu bildirdi.

Yunanistan'ın deniz ticareti alanında en büyük filoya sahip ülke olduğunu hatırlatan Miçotakis, ülkesinin Kızıldeniz'deki AB deniz harekatı "Aspides" misyonuna dahil olmasının temel nedeninin de bu olduğunu kaydetti.

Miçotakis, Avrupa'nın bağımsız savunma politikası ve güçlü savunma sanayisi oluşturmasının önemine işaret ederek Metsola ile Avrupa'nın bu alanlarda rekabet gücünü nasıl geliştirebileceklerini de tartıştıklarını aktardı.

Miçotakis, çiftçilerin bu akşam Yunanistan'ın başkenti Atina'da traktörleriyle katılmayı planladıkları eylemi de hatırlatarak, çiftçilerin çok sayıda haklı taleplerini dile getireceklerini ifade etti.