Apartman Yıkımı Davası: Yargılama Devam Ediyor

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile taraf avukatları ve bazı müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Işık, savunmasında, binanın inşaatını kendisinin yapmadığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"İnşaatın fenni mesulü değilim. 1999'da inşaatı devrettiğim için orada mühendis olarak görevim sonlanmıştır. Celal Gül, 2000'de aldığı sözleşmeyi belediyeye sunmamış. Müteahhit ile fenni mesul arasındaki irtibat ve ilişki resmidir. Dosya kapsamında beyanı alınan müştekiler beni tanımaz. Yargılama kapsamında görevini yapmayan sanık Celal Gül ve belediyedir. Ruhsatsız bir yapının zaten inşaat mühendisi olmaz. Yani inşaat mühendisi olmadan inşaata devam etmiştir. Benim hakkımda aleyhe tanık beyanı ve ihmali bir davranışım yoktur."

Gül ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ferit Işık inşaatı bana para karşılığı devretti." dedi.

Beyanı alınan müşteki M.A.K. ise yıkılan binada annesi, babası ve kuzenini kaybettiğini ifade ederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip bilirkişi raporunun beklenilmesi için duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin tutuklanan Ferit Işık ve Celal Gül ile tutuksuz Alim Erdoğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.