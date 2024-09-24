APC, Edo'da Seçimi Kazandı

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Nijerya'da iktidar partisi Tüm İlerici Kongre (APC), ülkedeki ekonomik krize rağmen geçen seçimde kaybettiği Edo eyaletindeki milletvekili seçimini kazandı.

BBC'nin haberine göre, daha önce Nijerya ana muhalefetteki Halkların Demokratik Partisinin (PDP) elinde bulunan güneydeki Edo eyaletindeki milletvekili seçimini APC kazandı.

İktidar partisi APC adayı Monday Okpebholo 291 bin 667 oy alırken, PDP'li Asue Ighodalo ise 247 bin 274 oyla seçimi kaybetti.

PDP seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek, itiraz için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

PDP adayı Ighodalo, "Bu seçimin gidişatına bakılırsa muhtemelen bu, ülke tarihindeki en kötü seçim olacak." dedi.

Seçimleri izleyen Demokrasi ve Kalkınma Merkezi (CDD-West Africa) ise iki partiyi oy satın almakla suçlayarak, seçim görevlilerinin korkutulduğunu savundu.

Siyasi analist Muzammil Yakasai, bazı insanların oy kullanmasının engellendiğini söyledi.

Yakasai, "İktidar partisinin Edo'daki seçimi kazanmasının Nijerya'daki insanların şu anda APC'yi nasıl gördüğünün bir yansıması olduğunu sanmıyorum." diye konuştu.

Analisteler, ülkede son 30 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 34'lük yıllık enflasyon ve ekonomik krizden dolayı iktidar partisinin seçimleri kaybedeceğini ileri sürüyordu.