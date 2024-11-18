APEC'ten İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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APEC'ten İşbirliği Çağrısı

APEC liderleri, ekonomik zorluklar için çok taraflı işbirliğine vurgu yaptı ve 2024 hedeflerini belirledi.

18.11.2024 14:12
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LİMA, 18 Kasım (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üyeleri, ticaret, yatırım, çevre, gıda güvenliği ve enerji güvenliği gibi alanlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ortaklaşa çok taraflı işbirliği çağrısı yaptı.

APEC ülkeleri söz konusu çağrıyı Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın ardından kabul edilen 2024 APEC Liderleri Machu Picchu Deklarasyonu'nda yaptı.

Deklarasyonda eşi görülmemiş ve hızlı değişikliklerin günümüz dünyasını şekillendirmeye devam ettiğini kaydeden APEC ekonomilerinin liderleri, bu bağlamda ticaret, yatırım, çevre, gıda güvenliği ve enerji güvenliği gibi alanlarda önemli değişikliklerin yaşandığına dikkat çekti.

Deklarasyonda "Bu çerçevede etkin çok taraflı işbirliği çok daha önemli hale gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Liderler, Asya Pasifik bölgesinde ekonomik entegrasyonun ileriye taşınmasına ve yükselen küresel zorluklara karşı bölgesel ticaret ve yatırım ortamının desteklenmesine olan kararlılıklarını da yineledi.

Liderler, bu konudaki çalışmaları ileri taşımak için Asya Pasifik gündeminin Serbest Ticaret Alanına Yeni Bakış Konusundaki Ichma Bildirisi'ni de onayladı.

APEC liderleri ayrıca güvenli, dirençli, sürdürülebilir ve kapsayıcı tedarik zincirleri oluşturmak üzere tedarik zinciri bağlantısını artırmaya yönelik kararlılıklarını da dile getirdi.

Liderler, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını hızlandırma konusundaki bağlılıklarını da vurguladı. Liderler ayrıca tek pencere sistemlerini iyileştirme, kilit öneme sahip süreçleri dijitalleştirme ve sınır ötesi kağıtsız ticaretin teşvik edilmesi yoluyla ticaretin şeffaflık, verimlilik ve güvenilirliğini artırma hedefine de vurgu yaptı.

APEC ekonomilerinin liderleri, 2024 yılına kadar tüm üyelerin erişebildiği tam ve iyi işleyen bir anlaşmazlıkların çözümü sistemi kurma amacıyla diğer DTÖ üyeleriyle görüşmeleri hızlandıracaklarını da ifade etti.

Deklarasyonda merkezinde DTÖ'nün bulunduğu kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine desteklerini yeniden teyit eden liderler, DTÖ'nün tüm işlevlerinin iyileştirmesi için gerekli olan DTÖ reformuna yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Deklarasyonda, "DTÖ'nün 13. Bakanlar Konferansı (MC13) sonuçlarının tam olarak uygulanması için yapıcı şekilde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Lima, Son Dakika

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