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Apple, AB'de App Store Dışında Ödeme ve İndirme İşlemlerine İzin Veriyor - Son Dakika
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Apple, AB'de App Store Dışında Ödeme ve İndirme İşlemlerine İzin Veriyor

AB'deki kullanıcıların ödeme hizmetleri ve uygulama indirme işlemlerini App Store dışında da gerçekleştirebilmelerine olanak tanıyan bir değişiklik yapan ABD'li teknoloji devi Apple, yeni özellikleri test etmeye başladıktan sonra mart 2024'ten itibaren 27 AB ülkesinde kullanıcılara sunulacak. Apple, bu değişikliklerle birlikte kötü amaçlı yazılım, sahtekarlık ve güvenlik tehditlerine karşı yeni koruma önlemleri de getirdiğini belirtti.

Apple, AB\'de App Store Dışında Ödeme ve İndirme İşlemlerine İzin Veriyor
25.01.2024 - 23:29,  Güncelleme: 23:29
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NEW ABD'li teknoloji devi Apple, Avrupa Birliğindeki (AB) kullanıcıların ödeme hizmetleri ile uygulama indirme işlemlerinin "App Store" dışında da gerçekleştirilebilmesine yönelik değişikliğe gitti.

Apple'dan yapılan açıklamada, AB'de "Dijital Pazarlar Yasası"na uyum sağlamak amacıyla iOS, Safari ve App Store'da bazı değişikliklere gidildiği duyuruldu.

Değişiklikler arasında 600'den fazla yeni uygulama programlama ara yüzü, genişletilmiş uygulama analitiği, alternatif arama motorlarına yönelik işlevsellik ile uygulama ödemelerini işleme ve iOS işletim sistemi uygulamalarının dağıtımına yönelik seçenekler yer aldığı aktarılan açıklamada, Apple'ın riskleri azaltan ancak ortadan kaldırmayan yeni koruma önlemleri de getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, ödemeleri işleme ve iOS'ta uygulama indirmeye yönelik getirilen yeni seçeneklerin, kötü amaçlı yazılım, sahtekarlık ve dolandırıcılık, yasa dışı ve zararlı içerik ile diğer gizlilik ve güvenlik tehditlerine yeni yollar açabileceği kaydedildi.

Bu nedenle Apple'ın riskleri azaltmak ve AB'deki kullanıcılara mümkün olan en iyi, en güvenli deneyimi sunmak amacıyla koruma önlemleri sunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu önlemler uygulansa da birçok riskin varlığını sürdürdüğü vurgulandı.

Marttan itibaren geçerli olacak

Açıklamada, yeni özelliklerin bugün test edilmeye başlanabileceği belirtilerek, mart 2024'ten itibaren de 27 AB ülkesindeki kullanıcılara sunulacağı bildirildi.

Apple'ın, AB'deki geliştirici uygulamalarına yönelik yeni iş şartlarına işaret edilen açıklamada, geliştiricilerin bunları kabul etmeyi veya Apple'ın mevcut şartlarına bağlı kalmayı tercih edebileceği belirtildi.

Açıklamada, geliştiricilerin uygulama ve ödeme işlemlerinde yeni seçenekleri kullanabilmesi için AB uygulamalarına yönelik iş şartlarını kabul etmesi gerektiği bildirildi.

AB'deki uygulamalara yönelik yeni iş şartlarının, "Dijital Pazarlar Yasası"nın koşullarını desteklemek için de gerekli olduğunun altı çizilerek, buna yeni bir ücret yapısının da dahil olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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