Apple, Çin'deki genişleme ağını iyileştirmek için yeni mağaza açacak - Son Dakika
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Apple, Çin'deki genişleme ağını iyileştirmek için yeni mağaza açacak

Apple, Çin pazarında iPhone satışlarının düşmesi karşısında ABD'den sonra gelen en büyük genişleme ağını iyileştirmek amacıyla bu ay içinde Shanghai kentinde sekizinci mağazasını açmaya hazırlanıyor. 21 Mart'ta açılması planlanan Apple Jingan adlı mağaza, 1,4 milyarlık nüfusa sahip ülkedeki 47 satış mağazasından biri olacak. Çin'deki satışların düşmesine rağmen, Çin'in hala kritik bir pazar olduğu vurgulandı.

12.03.2024 10:50  Güncelleme: 10:53
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BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Apple Inc., Çin pazarında iPhone satışlarının düşmesi karşısında ABD'den sonra gelen en büyük genişleme ağını iyileştirmek amacıyla bu ay içinde Shanghai kentinde sekizinci mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Bloomberg tarafından Pazartesi günü yayımlanan bir habere göre, 21 Mart'ta açılması planlanan Apple Jingan adlı mağaza, 1,4 milyarlık nüfusa sahip ülkedeki 47 satış mağazasından biri olacak.

Haberde, merkezi Kaliforniya'nın Cupertino kentinde bulunan Apple'ın perakende alanına yeni eklenecek olan Apple Jingan'ın, Çin anakarasında Apple mağazalarının en yoğun bulunduğu kent olan Shanghai'ın merkezinde yer alacağı belirtildi.

Apple tarafından üretilen iPhone'un Çin'deki satışları, Eylül ayında son modelin çıkışından sonra düştü. Haberde, bu duruma rağmen, dünyanın en büyük akıllı telefon tüketici pazarına ve ekosistem aksesuarlarında satışların artması için büyük potansiyele sahip olan Çin'in kritik bir pazar olmaya devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Shanghai, 21 Mart, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple, Çin'deki genişleme ağını iyileştirmek için yeni mağaza açacak - Son Dakika

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