Apple'dan Çin'de Temiz Enerji Yatırımı - Son Dakika
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Apple'dan Çin'de Temiz Enerji Yatırımı

Apple, Çin'de 720 milyon yuan yatırımla yeni bir temiz enerji fonu kuracak.

24.03.2025 17:01
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BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- ABD'li teknoloji devi Apple, Çin'de yeni bir temiz enerji fonu kurmak üzere 720 milyon yuan (yaklaşık 100,31 milyon ABD doları) yatırım yapacaklarını duyurdu.

Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu yatırım fonunun Çin'in elektrik şebekesine yılda yaklaşık 550.000 megavat-saat rüzgar ve güneş enerjisi üretim kapasitesi eklemeyi amaçladığı kaydedilerek, daha fazla yatırımcının katılımıyla bu rakamın artmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada şirketin Operasyon Direktörü Jeff Williams'ın, "Apple'ın Çin'deki tedarikçileri akıllı ve yeşil üretim alanında dünya çapında ilerleme kaydediyor" şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Williams, fonun kurulmasıyla gezegen için inovasyonu teşvik etmek üzere Çin'deki tedarikçilerle işbirliğini artırmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook ise sosyal medya platformu Weibo hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'de yeni bir temiz enerji fonu kuracağımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz! An itibarıyla buradaki tedarik zincirimizin üçte ikisi yenilenebilir enerjiyle çalışıyor" dedi. Cook, Çin'de kurulacak bu temiz enerji fonunun Apple'ın 2030 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışma hedefini ilerletmeye yardımcı olacağını belirtti.

Yeni kurulacak fonun duyurusu Cook'un Beijing ziyareti sırasında yapıldı. Çinli yetkililerle bir araya gelen Cook, pazar günü düzenlenen Çin Kalkınma Forumu'nun açılış törenine de katıldı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin ile görüşen Cook, Çin hükümetinin tüketimi artırmak için önerdiği güçlü önlemlerin birçok sektörde kalkınmayı kolaylaştıracağını söyledi.

İş dünyasının Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli işleve sahip olduğunu belirten Cook, Apple'ın ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmaya istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Apple'dan Çin'de Temiz Enerji Yatırımı - Son Dakika

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