Apple ve Çin Yatırımları Görüşüldü

Güncel

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, Apple CEO'su Tim Cook ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan açıklamada Jin ve Cook'un, Apple'ın Çin'deki gelişimi, çevrimiçi veri güvenliği yönetimi ve bulut hizmetleri gibi konuları ele aldığı belirtildi.

Jin, son yıllarda yabancı şirketlerin Çin'e yatırımda bulunup ülkede faaliyet göstermelerine yönelik fırsatlar yaratmak üzere telekomünikasyon sektöründeki dışa açılmayı istikrarlı şekilde genişlettiklerini söyledi.

Jin, uluslararası yatırımcılara yönelik daha fazla fırsat ve daha iyi bir iş ortamı sunmak üzere yüksek standartlı dışa açılmayı desteklemeye, dijital sektörü geliştirmeye ve geleneksel sektörleri dijital teknolojilerle dönüştürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bakan, ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasının faydalarını paylaşmak üzere Apple'ın Çin pazarına katılımını derinleştirmesi, inovasyon çalışmalarını artırması ve Çinli işletmelerle birlikte büyümesi temennisini dile getirdi.

Cook ise Çin'in dışa açılmasının sunduğu fırsatlardan faydalanmak istediklerini ve ülkeye yatırımlarını artırıp sanayi ve tedarik zincirlerinin yüksek kaliteli gelişimine katkıda bulunmayı sürdüreceklerini söyledi.