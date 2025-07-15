Araban\'da şehitlik ziyaret edildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Araban Mezarlığındaki Şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
Anma programına Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, protokol üyeleri, şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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