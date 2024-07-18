Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesindeki arazi yolları onarılıyor.

Kentin en önemli tarımsal faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Araban'da üreticinin daha rahat çalışabilmesine imkan sağlamak için Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda yaz aylarında tozlu, kış aylarında ise çamur bataklığına dönen arazi yollarında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, çiftçilerin daha rahat üretim yapabilmesi için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Toprak arazi yollarına dolgu malzemeleri dökerek iş makineleriyle tesviye ettiklerini anlatan Özdemir, "Arazi yollarımızın tamamını yaz ve kış mevsimlerindeki ekim-dikim ve hasat dönemlerinde çiftçilerimiz rahatlıkla kullanabileceği normal yola kavuşturana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise çalışmalar nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.