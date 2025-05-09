Arabanlı Depremzedelere Yeni Evler - Son Dakika
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Arabanlı Depremzedelere Yeni Evler

Gaziantep'in Araban ilçesinde, depremzedeler yeni konutlarına yerleşerek rahat uyumaya başladı.

09.05.2025 14:08
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Yeni evlerine kavuşan Arabanlı depremzedeler: "Artık rahat uyuyabiliyoruz"

Güvenli ve konforlu evlerinde yerleşen depremzedelerin yüzü gülüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde yatay mimari anlayışıyla radye temel üzerine 952 adet konut yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri yıkılan ve TOKİ tarafından yapılan konutlara yerleşen depremzedeler, evlerini çok beğendi. Güvenli ve sağlam evlere yerleşen depremzedeler artık evlerinde daha rahat uyuyabildiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük depremler Gaziantep'in Araban ilçesinde de ciddi hasara yol açtı. Depremin yıkım ve hasara neden olduğu ilçede afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ tarafından yapılan yeni konutlar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Yatay mimari anlayışıyla radye temel üzerine 952 adet konut yapıldı

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar, radye temel üzerine konvansiyonel ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. İlçenin Dumlupınar Mahallesi'ndeki 952 adet sosyal ve deprem konut projesi, 2+1 nitelikli 98 daire ve 3+1 nitelikli 854 daireden oluşuyor. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu mahallede depremzede vatandaşlar, keyifli vakit geçirebildikleri evlerinde konforlu binalarda yaşıyor.

Depremzedeler, emeği geçen herkese teşekkür

Evlerine yerleşen ve evlerinin oldukça lüks bir şekilde yapıldığını dile getiren vatandaşlar, evlerinde depreme karşı oldukça güvenli olduğundan bahsetti. Evlerine yerleşen depremzedeler, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini vurguladı. Depremde evi yıkılan ve Dumlupınar Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarındaki yeni evine taşınan depremzedelerden Ayten Bazlama, evlerinin kısa sürede teslim edildiğini söyledi.

"Devletimiz en kısa zamanda evlerimizi yapıp bize teslim etti"

Evlerinden oldukça memnun kaldığını söyleyen Bazlama, "Çok zorlu bir süreç geçirdik. Depremden sonra bir müddet çadır ve konteynerde kaldık. Devletimiz sağ olsun en kısa zamanda evlerimizi yapıp bize teslim etti. Şu anda evimizde oturuyoruz. TOKİ evlerinden çok memnun kaldık. Çok güzel evlerimiz var. Kışın evimiz çok sıcaktı, üşümedik ve kaloriferleri açmayacak derecede evlerimiz sıcaktı. Evlerimizden çok memnunuz ve Allah devletimizden razı olsun" dedi.

"Yeni evimizde deprem korkusu olmadan yaşıyoruz"

Evlerinin depreme karşı oldukça güvenli olarak yapıldığını vurgulayan depremzedelerden Mahmut Bazlama da, "Depremden sonra çadır ve konteyner hayatımız oldu. Devletimiz sağ olsun bize yatay mimari tarzında 5 katlı evler yaptı. Sağlam ve depreme dayanıklı binalar yaptı ve bize teslim ettiler. Şu anda evimizde deprem korkusu yaşamadan yaşıyoruz. Evlerimiz temiz ve sağlam olmuş. Güvenilir bir ortamda yaşamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arabanlı Depremzedelere Yeni Evler - Son Dakika

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